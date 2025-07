Das Personalkarussell dreht sich: Vier Spieler verlassen den Fußball-Verbandsligisten VfB Sangerhausen. Drei Akteure sind neu im Aufgebot der Mannschaft aus der Kreisstadt. Wer es ist und was Trainer Stefan Kuhnert in der kommenden Saison vorhat.

Wer kommt? Wer geht? Was der VfB Sangerhausen in die neuen Verbandsliga-Saison vorhat

Stefan Kuhnert (links) ist auch in der neuen Saison Trainer beim VfB Sangerhausen.

Sangerhausen/MZ. - Lang ist es her. Am Ende der Saison 2001/02 feierten Spieler, Trainer und Fans des VfB Sangerhausen den Aufstieg in die Fußball-Verbandsliga Sachsen-Anhalt.