Wettbewerb in Riestedt Wer kocht die leckerste Marmelade in Riestedt?
Beim Erntedankfest in Riestedt soll eine neue Majestät gekrönt werden. Was der neue König oder die neue Königin können muss. Abgabeschluss beachten.
05.09.2025, 14:00
Riestedt - Das traditionelle Erntedankfest in Riestedt naht. Im bunten Programm steht am 27. September unter anderem die Kür der 6. Marmeladenkönigin. Da gibt es die spannende Frage: Schafft Theresè Schulze in diesem Jahr das Triple zur Marmeladenkönigin von Riestedt? Oder finden sich zahlreiche Marmeladenköchinnen und -köche, die nach Theresès Krone beziehungsweise einer neuen Schärpe greifen?