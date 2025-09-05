Beim Erntedankfest in Riestedt soll eine neue Majestät gekrönt werden. Was der neue König oder die neue Königin können muss. Abgabeschluss beachten.

Riestedt - Das traditionelle Erntedankfest in Riestedt naht. Im bunten Programm steht am 27. September unter anderem die Kür der 6. Marmeladenkönigin. Da gibt es die spannende Frage: Schafft Theresè Schulze in diesem Jahr das Triple zur Marmeladenkönigin von Riestedt? Oder finden sich zahlreiche Marmeladenköchinnen und -köche, die nach Theresès Krone beziehungsweise einer neuen Schärpe greifen?