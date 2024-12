Erinnerungen an Weihnachten in der DDR: Weil es vieles nicht zu kaufen gab, wurde man in der DDR erfinderisch - ganz besonders in der Vorweihnachtszeit. Ein etwas persönlicher Rückblick.

Sangerhausen/MZ. - Wenn ich an Weihnachten in meiner Kindheit denke, erinnere ich mich auch an meinen Vater. Der arbeitete zu DDR-Zeiten als Diplom-Ingenieur in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung des IFA-Motorenwerks in Nordhausen.