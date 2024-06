Uftrungen/MZ. - Nahe des Waldhauses im Siebengemeindewald steht nun eine Mehlbeere. Der Baum des Jahres 2024 wurde am vergangenen Wochenende bei der traditionellen Waldbegehung gepflanzt. „Der Baum ist ein Meilenstein der Wiederaufforstung“, sagte der derzeitige erste Waldvogt Jens Hoffmann aus Berga. Der Siebengemeindewald hatte in den vergangenen Jahren auf rund 250 der 1.000 Hektar großen Waldfläche durch Stürme, Trockenheit und Borkenkäferbefall Schäden erlitten. Betroffen waren die Fichtenbestände, die einst in Monokultur angebaut worden waren.

