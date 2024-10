Der Sangerhäuser Weihnachts-Kreativmarkt im Bahnhof geht in die fünfte Runde. Für dieses kleine Jubiläum haben sich die Veranstalter etwas Besonderes ausgedacht und 25 rote Herzen in der Stadt versteckt. Was es damit auf sich hat.

Solche roten Herzen sollen beim 5. Weihnachts-Kreativmarkt in Sangerhausen in der Innenstadt und am Bahnhof versteckt werden.

Sangerhausen/MZ. - Der November ist in Sicht und damit die Zeit, in der Astrid und Felix Sanders wieder zum vorweihnachtlichen Kreativmarkt in die Sangerhäuser Bahnhofshalle einladen. Am Wochenende 9. und 10. November, jeweils von 10 bis 16 Uhr, wollen Hobby-Kunsthandwerker und Bastler dort wieder ein großes Angebot an Advents-Deko und Geschenkideen ausbreiten.