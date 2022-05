Welche Pläne in Allstedt und Stolberg für das 500-jährige Jubiläum geschmiedet werden

Sangerhausen/MZ - Es ist ein großes Jubiläum: 500 Jahre Bauernkrieg und der 500. Todestag Thomas Müntzers gilt es 2025 zu feiern. Beim Landkreis Mansfeld-Südharz laufen die Fäden der Vorbereitung zusammen. Denn hier liegen Sachsen-Anhalts wichtige Müntzer-Orte - seine Geburtsstadt Stolberg und Allstedt als der Originalschauplatz, an dem er mit seiner Fürstenpredigt das Bauernkriegsgeschehen vorantrieb.

Anders als im vergangenen Jahr auf dem Allstedt-Gipfel angedacht wird bei der Organisation des Jubiläums aber nicht die Stiftung Luthergedenkstätten das Scharnier zum Land bilden.

Stiftung Luthergedenkstätten organisiert nun doch nicht

„Die Stiftung darf laut ihrer Satzung nur dort wirken, wo sie mit eigenen Einrichtungen ansässig ist“, erklärt Landrat André Schröder (CDU). Deshalb soll jetzt bei der Standort-Marketinggesellschaft ein Projektbüro eingerichtet werden, das sich um die Koordinierung der Jubiläumsfeierlichkeiten und um die Abstimmung unter anderem mit Staatskanzlei, Landestourismusverband und Museumsverband kümmert.

Nach Vorstellung des Landkreises sollen dafür ein Museologe, ein Projekt- und ein Kulturmanager von 2023 bis ’25 tätig sein.

„Keine Landesausstellung mit Kreispersonal“

Das nötige Geld erhofft man sich vom Land. „Wir können ja nicht eine Landesausstellung mit Kreispersonal vorbereiten“, sagt Schröder. Zumindest vorgesehen ist in Sachsen-Anhalt einiges an Geld für das 500-Jährige. Von den 15 Millionen Euro, die der Bund für das Thema bereitstellen will, sollen 3,9 Millionen nach Sachsen-Anhalt fließen. Im Entwurf des Landeshaushalts sind von 2023 bis ’25 insgesamt 7,5 Millionen Euro vorgesehen - und weitere 5 Millionen für die Sanierung von Burg & Schloss Allstedt. Endgültig beschlossen ist aber noch nichts.

Schröder verweist aber auf den Landtagsbeschluss vom März vergangenen Jahres, mit dem das Parlament die Regierung mit der Erarbeitung eines Konzepts und der Finanzplanung für das Jubiläum beauftragt hat. „Ich habe ein gutes Gefühl“, sagt er. „Das Land ist grundsätzlich bereit, sich zu engagieren.“

Startschuss schon in diesem Jahr

In Mansfeld-Südharz sind unterdessen schon etliche konkrete Ideen für die bevorstehenden Festjahre ziemlich weit gereift. Der Arbeitskreis, in dem auch Akteure aus Allstedt und Stolberg mitwirken, hat zuletzt im Januar getagt.

Der Startschuss für das Jubiläum soll demnach schon in diesem Jahr fallen. Denn schon 2023 will Allstedt groß feiern. Dann jährt sich zum 500. Mal, dass Müntzer dort die Stelle als Stadtpfarrer antrat und als erster überhaupt nicht in lateinischer Sprache, sondern auf Deutsch und mit dem Gesicht zur Gemeinde predigte.

In Allstedt kümmert sich schon eine Arbeitsgruppe

Der neu gestaltete Müntzerweg und eine Wanderausstellung der deutschen Bauernkriegsmuseen sollen präsentiert werden und es soll einen Festumzug geben. „Es gibt da schon viele Ideen“, sagt Allstedts Bürgermeister Jürgen Richter (CDU). Allstedter Akteure haben sich bereits im vergangenen Jahr zu einer Arbeitsgruppe zusammengefunden.

Frühestens ab 2023 soll die „Alte Münze“ in Stolberg neue Dauerausstellungen zu Müntzer und der Reformation sowie zur Fachwerkstadt zeigen. Auch Jubiläumsmedaillen für Allstedt und Stolberg sollen dort geprägt werden. Auf Schloss Stolberg ist eine Ausstellung „Frauen der Reformation“ geplant.

Schloss wird weiter saniert

Burg und Schloss Allstedt indes soll nach der Übernahme durch die Kulturstiftung umfassend saniert und für eine Landesausstellung „Thomas Müntzer - der für die Wahrheit der Welt kämpft“ vorbereitet werden, die dort 2025 eröffnet und zur neuen Dauerausstellung werden soll. Sie soll über 2025 hinaus Besucher anziehen und damit nachhaltig wirken.