Ab 15. Dezember gelten für Fahrgäste der VGS-Busse im Landkreis neue Zeiten. An welchen Stellen man sich neu orientieren muss und wo die Linien durch Rufbusse ersetzt werden.

Welche Linien in Mansfeld-Südharz die VGS durch Rufbusse ersetzt

Sangerhausen/MZ. - Auch in diesem Jahr müssen ich die Busfahrgäste in Mansfeld-Südharz auf neue Fahrpläne einstellen. Diese sollen ab 15. Dezember gelten. Die MZ hat zusammengestellt, wo sich was ändert.