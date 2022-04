Welche Höhepunkte zu den Jutta-von-Sangerhausen-Tagen geplant sind

Sangerhausen/MZ - Die Plakate sind im Druck, Spielszenen einstudiert sowie Gottesdienste und Gespräche in Planung. Die letzten Vorbereitungen zu den diesjährigen Jutta-Tagen laufen auf Hochtouren, so Gottfried Appel, Vorsitzender des Jutta-Vereins Sangerhausen. Dessen Mitglieder widmen sich der Pflege des Andenkens der Jutta von Sangerhausen, die von 1220 bis 1260 zunächst in der Rosenstadt und später in Kulmsee/Chelmza lebte und sich aufopfernd um die Pflege der Armen kümmerte.