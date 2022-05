Welche Badegewässer im Landkreis am saubersten sind

Stausee Kelbra und der Süße See bleiben Sorgenkinder. Wie sie im Ranking des Landes abgeschnitten haben und was die Qualität des Wassers beeinflusst.

An manchen Stellen des Süßen Sees wachsen aktuell Pflanzen aus dem Wasser. Dort ist die Badequalität sehr eingeschränkt.

Aseleben/Kelbra/MZ - Beim Schwimmen mal einen Fisch sichten oder sich durch das Schilf kämpfen - das ist in Freibädern eher eine Seltenheit, aber wer gerne in natürlichen Gewässern schwimmt, hat in Mansfeld-Südharz eine große Auswahl.