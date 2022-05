Weiteres Gütesiegel für Brettsperrholz aus Bergaer Unternehmen

Berga/MZ - Mit einem zusätzlichen Gütesiegel ist jetzt das Brettsperrholz des Unternehmens Holzbausysteme (HBS) Berga (Mansfeld-Südharz) ausgezeichnet worden. Bei diesem Siegel handelt es sich um die European Technical Assessment (ETA), eine Europäische Technische Bewertung, die das Österreichische Institut für Bautechnik, ausgestellt hat. Das teilte Sprecher Sascha Lewandowski von der Ante-Gruppe aus dem nordhessischen Bromskirchen-Somplar mit; zur Gruppe gehören das Bergaer Tochterunternehmen HBS und ebenso das Sägewerk in Rottleberode. Mit diesem Gütesiegel sei HBS Berga als Anbieter von Brettsperrholzprodukten nun auch „offiziell in den Bereich der Premiumanbieter vorgestoßen“, so Lewandowski.

