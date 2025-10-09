Pachtgewässer für die Angler Weißfische tummeln sich jetzt im Kiessee bei Wallhausen
Wie der Kreisanglerverein Sangerhausen und der Wallhäuser Anglerverein einen attraktiven Fischbestand im neu gepachteten Angelgewässer aufbauen wollen.
Aktualisiert: 09.10.2025, 12:03
Wallhausen/MZ. - Seit längerer Zeit gründlich geplant, haben die Mitglieder des Wallhäuser Anglervereins und des Kreisanglervereins Sangerhausen die ersten Einsätze am Kiessee in Wallhausen geleistet, berichtet der Kreisvorsitzende Gerhard Jarosz.