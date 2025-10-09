Wie der Kreisanglerverein Sangerhausen und der Wallhäuser Anglerverein einen attraktiven Fischbestand im neu gepachteten Angelgewässer aufbauen wollen.

Weißfische tummeln sich jetzt im Kiessee bei Wallhausen

Am Kiessee bei Wallhausen haben Angler jede Menge Unrat beräumt und auch illegal errichtete Stege abgerissen.

Wallhausen/MZ. - Seit längerer Zeit gründlich geplant, haben die Mitglieder des Wallhäuser Anglervereins und des Kreisanglervereins Sangerhausen die ersten Einsätze am Kiessee in Wallhausen geleistet, berichtet der Kreisvorsitzende Gerhard Jarosz.