Im Bestellsystem auf der Homepage der Schule waren innerhalb von Minuten alle Plätze weg. Nun soll es am 17. Dezember noch eine dritte Vorstellung geben.

Weihnachtsmusical am Scholl-Gymnasium Sangerhausen innerhalb von Minuten ausgebucht

So kommt man noch an Plätze

Auf dem Plakat für das Weihnachtsmusical 2023 am Scholl-Gymnasium Sangerhausen stehen für den 17. Dezember noch zwei Aufführungen.

Es hatte was vom Ticketverkaufsstart für die Taylor-Swift-Tournee – innerhalb von Minuten waren sämtliche Plätze für beide Vorstellungen des Weihnachtsmusicals am Scholl-Gymnasium am 17. Dezember ausgebucht.

Weil die Aula bei den öffentlichen Aufführungen in den vergangenen Jahren stets gnadenlos überfüllt gewesen war, hatte man in diesem Jahr erstmals ein Online-Reservierungssystem eingerichtet. Gymnasiast Max Lange hat ein Programm geschrieben, über das man Plätze bestellen kann und dann eine Bestätigungsmail mit einem QR-Code für den Zugang am 17. Dezember bekommt.

Weihnachtsmusical am Scholl: Mehr als 100 Mitwirkende im „Zirkus der Träume“

Kurz nach Freischaltung des Links auf der Homepage der Schule waren beide öffentliche Aufführungen um 9.30 und 11 Uhr ausgebucht. Nun soll es am 17. Dezember um 13 Uhr noch eine dritte Aufführung geben, bestätigte Schulleiter Jens Peter auf MZ-Anfrage. Auch diese Plätze werden in das Bestellsystem auf der Schul-Homepage eingebunden und sollen demnächst freigeschaltet werden.

Die mehr als 100 Mitwirkenden des Musicals - die Theatergruppe Drams ' Roses, der Juniorchor der Schule sowie die Tanz- und Akrobatikgruppen absolvieren ein Mammutprogramm. Ihr Stück „Zirkus der Träume“ spielen sie in der Schulwoche vom 11. bis 15- Dezember täglich zweimal für Besuchergruppen aus Schulen und Kindergärten. Nach dem 17. Dezember gibt es weitere Aufführungen für die Scholl-Gymnasiasten aus Sangerhausen und Kelbra.