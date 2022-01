Wegen Baumfällarbeiten: A38 bei Sangerhausen gesperrt

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ - Achtung Autofahrer: An diesem Samstag wird die A 38 in Richtung Göttingen zwischen den Anschlussstellen Sangerhausen-West und Roßla sowie die Auffahrt der Anschlussstelle Sangerhausen-West gesperrt. Grund sind Baumfällarbeiten, teilte Tino Möhring, Sprecher der Autobahn GmbH, mit. Der Verkehr wird über die Bedarfsumleitungen U 5 und U 22 bis zur Auffahrt in Roßla geführt.