Wasserverband Südharz erzielt Gewinn bei Trink- und Abwasser

Symbolfoto - In Sangerhausen wurde der Bericht des Wirtschaftsprüfers vorgestellt.

Sangerhausen/MZ - Der Wasserverband Südharz hat das vergangene Jahr - trotz anhaltender Coronapandemie - mit einem Gewinn in Höhe von rund 990.000 Euro abgeschlossen. Das geht aus dem Bericht des Wirtschaftsprüfers hervor, der am Freitag in Sangerhausen vorgestellt wurde.