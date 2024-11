Schüler der Berufsbildenden Schulen legen am Sonntagmorgen im Wald bei Allstedt eine ehrenamtliche Sonderschicht ein. Kommen nach dem Pflanzen jetzt große Pflegeaktionen?

Was Schüler der Berufsbildenden Schulen im Wald bei Allstedt gemacht haben

Mit ihrer Lehrerin Angela Berthold (5.v.l.) kamen die Schüler zu einem Sonntagseinsatz in den Wald bei Allstedt.

Allstedt/MZ. - Sonntagmorgen, 8.30 Uhr im Wald bei Allstedt: Während die meisten ihrer Altersgenossen noch gemütlich ausschlafen, sind 44 Schüler der Klassen 12 und 13 vom Gymnasialteil der Berufsbildenden Schulen Mansfeld-Südharz und von der Berufsfachschule Sozialpädagogik in Räuberzivil in den herbstlichen Wald gekommen. Motiviert hat sie ihre Lehrerin Angela Berthold, die in der Vergangenheit schon mehrere Pflanzaktionen mit auf die Beine gestellt hat.