Sangerhausen/MZ. - Im Sangerhäuser Gewerbegebiet Helme-Park steht höchstwahrscheinlich eine Großinvestition an. Die Firma Porta will dort den Markt ihres Möbeldiscounters „Möbel-Boss“ abreißen und seiner Stelle einen zweigeschossigen Neubau errichten. Das geht aus Unterlagen für die nächste Stadtratssitzung in Sangerhausen hervor. Die findet am Donnerstag, 1. Februar, statt.