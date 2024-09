Da im Bundestag demnächst der Gesetzentwurf zur Änderung des Tierschutzgesetzes behandelt werden soll, hat die Geschäftsführerin des Bauernverbandes Mansfeld-Südharz Bundestagsmitglieder zu einem Vor-Ort-Termin nach Riestedt geladen. Was die Bauen kritisieren.

Riestedt/MZ. - Sieben Millionen Liter Milch werden pro Jahr in der Milchviehanlage in Riestedt produziert, sagte Torsten Wagner, Geschäftsführer der Agrargesellschaft Riestedt, am Dienstagvormittag beim Betriebsrundgang mit den beiden Bundestagsabgeordneten Katrin Budde (SPD) und Ingo Bodtke (FDP).