In diesem Jahr soll in Allstedt das 500. Jubiläum von Müntzers Fürstenpredigt gefeiert werden. Warum der genaue Termin noch nicht feststeht.

Was in Allstedt anlässlich der Fürstenpredigt geplant ist

Gedenken an Thomas Müntzer

Symbolfoto - Blick auf das Rathaus in Allstedt.

Allstedt/MZ. - In Allstedt soll es in diesem Jahr den zweiten großen Aufschlag im Rahmen des Müntzer-Jubiläums geben. Das 500-Jährige von Müntzers Fürstenpredigt soll in großer Runde gefeiert werden.