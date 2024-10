Allstedts Hauptausschuss diskutiert über die Beteiligung am landkreisweiten Förder-Projekt „Move“. An der geplanten Ausgestaltung gibt es aber noch große Zweifel.

Was hinter der Bushaltestelle 2.0 steckt und welche Kritik es dazu aus Allstedt gibt

Symbolfoto - In Allstedt wurde das Projekt "Move" vorgestellt.

Allstedt/MZ. - Ein Hauch von Zukunft weht an diesem Montagabend durch den Vereinsraum an der Allstedter Grundschule. Chris Wachholz von der Standortentwicklungsgesellschaft Mansfeld-Südharz (SEG) stellt dem Allstedter Hauptausschuss das Projekt „Move“ vor. Ziel sei die zukunftsträchtige Umstrukturierung des öffentlichen Personennahverkehrs, so Wachholz. „Es geht darum, die Bushaltestelle 2.0 zu kreieren und flächendeckend im Landkreis zu verteilen.“