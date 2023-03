Sangerhausen/MZ - Viele nehmen den Termin wirklich ernst. Etliche Jungs haben sich extra ein Hemd angezogen, die Mädchen das seriöse Schwarz oder Weiß gewählt. In der Mammuthalle in Sangerhausen absolvieren die Neuntklässler der Müntzer-Schule am Freitagmorgen ein so genanntes Speed-Dating. Dabei sitzt man in kurzen Abständen an mehreren Tischen wechselnden Gesprächspartnern gegenüber.

Für die Schüler ist es das Training für ein Bewerbungsgespräch. Dass auch die Firmen die Sache sehr ernst nehmen, zeigt sich daran, wen sie zu dem Termin geschickt haben.

Meist sind das die Personal- oder Ausbildungsleiter. Und bei einigen kommt der Chef auch gleich selbst. So wie Heiko Koschmieder, der Geschäftsführer des Sangerhäuser Unternehmens Feag.

Überrascht von der guten Vorbereitung der Schüler

An seinem Tisch nimmt Karl Platz, der bei der Feag schon mal ein Praktikum gemacht hat. Er wirkt erst ein bisschen zurückhaltend. Aber als Koschmieder ihn nach den Erfahrungen aus dem Praktikum fragt, kommt er ins Erzählen. Eine Woche in der Verkabelung, die andere in der Konstruktionsmechanik.

Was ihm besser gefallen hat? „Eigentlich eine Mischung aus beidem“, meint Karl. Und Koschmieder hat einen Tipp: „Ein Beruf, der beides kombiniert, ist der Mechatroniker.“ Als Karl dann noch erzählt, dass er zu Hause eine eigene Werkstatt hat und mit seinem Onkel alte Motoren und Landfahrzeuge wieder aufmöbelt, merkt man ihm die Begeisterung dafür direkt an. Die Noten stimmen auch – das könnte was werden.

„Ich bin eigentlich positiv überrascht“, sagt Koschmieder zu dem Speed-Bewerbungstraining, das die Müntzer-Schule für ihre Neuntklässler organisiert hat. Die Schüler seien deutlich besser vorbereitet als er es teilweise von Berufsmessen kenne. „Viele haben schon richtig einen Plan – die Form der Organisation ist wirklich gut.“

Viele Schüler haben sich in der Mammuthalle informiert. (Foto: Jürgen Lukaschek)

Elf Ausbildungsunternehmen in der Mammuthalle

Vorbereitet haben das Ganze die Lehrerinnen Janika Pleyer und Cornelia Schröter. „Wir hatten früher solche Berufsmessen in der Schule. Da waren die Schüler oft nicht so gut vorbereitet, dass es ihnen wirklich was gebracht hätte“, sagt Pleyer.

Das Dating in der Mammuthalle ist was anderes. Elf Ausbildungsunternehmen haben die Berufe angegeben, die man bei ihnen lernen kann. Die Schüler kreuzten an, was sie interessieren würde, und Pleyer und Schröter bauten einen Plan, nach dem die Neuntklässler vom Unterricht an der Schule zwischendurch in die ruhige Halle herüberkamen und mindestens zwei Zehn-Minuten-Gespräche führten.

Davor wurde in den Klassen schon an den Bewerbungen gearbeitet. „Die Deutschlehrer haben Fehler angestrichen. Viele haben die Bewerbung dann nochmal korrigiert und neu ausgedruckt“, erzählt Schröter. Aber einige kamen auch einfach mit den rot angestrichenen Zetteln.

Nur zwei Schüler in Jogginghose

Dass die Gesprächspartner aus der Wirtschaft den Jugendlichen dann auch mal ganz direkt ein paar Wahrheiten sagten, sei für manchen vielleicht gerade noch rechtzeitig der Weckruf, hoffen die beiden Lehrerinnen.

„Die sagen dann unverblümt, dass so eine Bewerbung keinen guten Eindruck macht, genauso wenig wie eine Drei im Sozialverhalten“, erzählt Pleyer. Und mancher wurde auch gefragt, wieso er eigentlich auf die Fachoberschule wolle – mit so problematischen Noten.

Die meisten Neuntklässler kamen aber gut an. „Da sind Supertypen dabei“, sagt Steffen Papke, der als Ausbildungsleiter bei S&G arbeitet. Doch Noten und erster Eindruck seien das eine – ob es mit der Ausbildung was werde, zeige sich erst bei einem Praktikum. Zu dem rät auch Koschmieder.

Janika Pleyer ist erst mal froh, dass die Schüler auch die Hinweise zum Outfit fürs Bewerbungsgespräch ernst genommen haben. „Von 80 sind nur zwei in Jogginghosen gekommen“, stellt sie begeistert fest – und kann es selbst kaum glauben.