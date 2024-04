Der Sportverein Wacker Wallhausen möchte die fast 25 Jahre alte Anlage sanieren. Diese entspricht nicht mehr dem heutigen Standard. Gemeinderat will helfen.

Was die Kegler des Sportvereins Wacker Wallhausen auf ihrer Anlage planen

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wallhausen/MZ. - Grundsätzlich muss man sagen, dass das Interesse der Einwohner an der Arbeit des Gemeinderates in Wallhausen groß ist. Es gibt keine Sitzung, die ohne Einwohner stattfindet. Diesmal waren es die Vertreter des Sportvereins Wacker Wallhausen, die in der Einwohnerfragestunde ihr Anliegen vorbrachten. Vereinsvorsitzender Peter Hofmann bedankte sich zunächst bei den Gemeinderäten für die Außensanierung der Turnhalle.