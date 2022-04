Was die Besucher beim Mühlenfrühling in Allstedt erwartet

WochenendeVerein hofft auf viele Besucher in Allstedt und einen hohen Erlös, der dann in die Sanierung des Stallgebäudes fließt.

Allstedt/MZ - Der erste Allstedter Mühlenfrühling wird stattfinden - und mutet das Wetter am bevorstehenden Sonnabend auch noch so herbstlich an. Wenngleich das Wettermodell für Samstag noch keine ganz klaren Konturen hat, sind sich doch die Wetterfrösche einig: Frühling sieht anders aus. „Na und“, sagt Mühlenbetreiberin Babett Mühlstädt dazu und hat längst einen Plan B in der Tasche, falls es wirklich auch am Samstag regnet und stürmt.