Was die Besucher beim 13. Seniorenforum in der Sangerhäuser Mammuthalle interessiert hat

Sangerhausen/MZ. - Wenn sie mal 80 sind, sagen Magda Schulze und Gisela Hoyer wie aus einem Mund, dann werden sie nicht mehr wandern und nicht mehr verreisen. Beide Sangerhäuserinnen hat die Neugierde in die Mammuthalle gelockt, erzählen sie und schauen sich erst mal am Stand der Helios Kliniken Mansfeld-Südharz um. Über 40 Aussteller haben sich am Dienstag zum diesjährigen Seniorenforum präsentiert, das all den Besuchern aus dem ganzen Landkreis neben vielfältigen Informationen auch Kultur und Unterhaltung geboten hat.