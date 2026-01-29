weather schneegriesel
Halle (Saale), Deutschland
  4. Neues Café öffnet: Was die Awo in Sangerhausen mit dem neuen Café „Herzstück“ plant und wie man damit gegen Vereinsamung kämpfen will

Im Sangerhäuser Stadtteil Südwest entsteht ein neuer Treffpunkt: Die Awo eröffnet am 3. Februar das Café „Herzstück“. Die Einrichtung soll das bestehende Begegnungszentrum ergänzen und neue Angebote für die Bewohner des Stadtteils und darüber hinaus schaffen.

Von Frank Schedwill 29.01.2026, 06:00
Noch sind die Kuchenvitrinen im künftigen Awo-Café „Herzstück“ in Sangerhausen leer. Doch das wird sich am 3. Februar ändern. Dann öffnet das neue Café im Sangerhäuser Stadtteil Südwest. Awo-Geschäftsführer Norbert Schieke freut sich.
Sangerhausen/MZ. - Während noch letzte Leitungen verlegt werden, steht die Ausstattung schon bereit: Die Kühltechnik für den Kuchen ist installiert, die große Kaffeemaschine aufgebaut, die Küche modernisiert.