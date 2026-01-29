Neues Café öffnet Was die Awo in Sangerhausen mit dem neuen Café „Herzstück“ plant und wie man damit gegen Vereinsamung kämpfen will

Im Sangerhäuser Stadtteil Südwest entsteht ein neuer Treffpunkt: Die Awo eröffnet am 3. Februar das Café „Herzstück“. Die Einrichtung soll das bestehende Begegnungszentrum ergänzen und neue Angebote für die Bewohner des Stadtteils und darüber hinaus schaffen.