Neues Café öffnet Was die Awo in Sangerhausen mit dem neuen Café „Herzstück“ plant und wie man damit gegen Vereinsamung kämpfen will
Im Sangerhäuser Stadtteil Südwest entsteht ein neuer Treffpunkt: Die Awo eröffnet am 3. Februar das Café „Herzstück“. Die Einrichtung soll das bestehende Begegnungszentrum ergänzen und neue Angebote für die Bewohner des Stadtteils und darüber hinaus schaffen.
29.01.2026, 06:00
Sangerhausen/MZ. - Während noch letzte Leitungen verlegt werden, steht die Ausstattung schon bereit: Die Kühltechnik für den Kuchen ist installiert, die große Kaffeemaschine aufgebaut, die Küche modernisiert.