Christoph Vogler wurde im Oktober 2021 zum Bürgermeister von Brücken-Hackpfüffel gewählt. Was nun alles geplant ist.

Was der Bürgermeister von Brücken-Hackpfüffel in seiner Amtszeit plant

Bürgermeister Christoph Vogler vor dem Gemeindebüro in Brücken

Brücken/MZ. - Eigentlich will er sagen: Ich bin gebürtiger Hackpfüffeler. Aber dann fällt ihm ein: Die ersten Jahre habe ich tatsächlich in Brücken gewohnt. Für den Ort Brücken-Hackpüffel, der sich durch die Gemeindegebietsreform am 1. September 2009 zusammenschloss, ist er somit „von Geburt an“, der richtige Mann. Schließlich setzt sich der 52-jährige Bürgermeister für beide Orte gleichermaßen ein.