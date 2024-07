Symbolfoto - In Mansfeld-Südharz hat es in diesem Jahr bereits ordentlich geregnet.

Sangerhausen/MZ. - Am Sonntag war Halbzeit. Nicht nur in zwei Achtelfinals bei der Fußball-EM, sondern auch auf der Jahresuhr. In der Nacht zum 30. Juni verabschiedete sich das erste Halbjahr nochmal mit einem ordentlichen Gewitterguss. Gefühlt hat es deutlich öfter und mehr geregnet als in den vergangenen Jahren. Das bestätigt auch ein Blick auf die Stationsdaten des Deutschen Wetterdienstes (DWD).