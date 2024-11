Studenten der Universität Halle forschen in der Einheitsgemeinde Allstedt an Flurgehölzen. Was sie dort tun und welches Ziel sie damit verfolgen.

Warum Studenten der Universität Halle an Flurgehölzen in Allstedt forschen

Mittelhausen/MZ. - Schwer liegt bei Mittelhausen der Nebel auf den Feldern, taucht die Landschaft in trübes Grau. Doch an der langen Pappelreihe neben dem Weg in Richtung Winkel leuchten ein paar Farbpunkte. Eingemummelt in eine dicke rote Jacke steht Caroline Jahntz auf dem Grasstreifen vor den Bäumen, in der Hand ein Tablet. Nora Pluquett legt gerade eine überdimensionale Schiebelehre an einen Stamm. „59 Zentimeter“, ruft sie Jahntz den Stammdurchmesser zu. Die nimmt etwas mehr Abstand zum Baum und bestimmt mit einem Messgerät auch die Höhe. Alles wird auf dem Tablet eingetragen.