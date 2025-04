An der Pestalozzischule in Sangerhausen werden Schüler bald mit VR-Brillen im Unterricht arbeiten. Wie die Jugendlichen von den neuen technischen Möglichkeiten profitieren könnten.

Warum Schüler in Sangerhausen bald mit VR-Brillen im Unterricht lernen

Sangerhausen/MZ. - Wenn sich Menschen mit riesigen Brillen auf der Nase scheinbar vollkommen in ihrer eigenen Welt befindlich bewegen, dann sind sie zumeist in die Virtuelle Realität abgetaucht. VR-Brillen machen es möglich, realitätsnah zu tauchen, zu fliegen oder anderswo einzutauchen und sollen in Mansfeld-Südharz auch schon beim Umweltschutz helfen.