Auf den Äckern im Kreis Mansfeld-Südharz reift eine gute Ernte heran. Die politische Ernte nach den Bauernprotesten im Januar fällt aus der Sicht der Landwirte in MSH aber mager aus. Warum das so ist.

Thürungen/MZ - Es ist Erntezeit - auf den Feldern und in der Politik. Das Korn steht druschreif auf den Feldern und verspricht eine gute, mindestens aber durchschnittliche Ernte in diesem Jahr. Die Ausbeute in der Politik hingegen erscheint viel magerer, wenn man die Bauernproteste im Januar metaphorisch als Aussaat betrachtet und den Bauerntag jetzt in Cottbus als optimalen Erntezeitpunkt ansetzt. Tatsächlich wurde in der vergangenen Woche vom Bundestag, kurz vorm Bauerntag, ein Entlastungspaket verabschiedet. In den Augen des wiedergewählten Präsidenten des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Rukwied, ist das Paket aber kaum mehr als ein Päckchen.