Warum eine ukrainische Familie aus der Zwei-Millionen-Stadt Charkiw nach Allstedt geflüchtet ist.

Die Großstadt-Familie aus Charkiw ist froh, in Allstedt in Sicherheit zu sein, bangt aber um jene, die sie zurücklassen mussten.

Allstedt/MZ - Auf dem Wohnzimmertisch stehen Blumen, daneben ein Teller mit Obst und eine Schale mit Gebäck. Wohnlich sieht es aus. Und friedlich. Vor gut zwei Wochen ist die Vierraumwohnung in der Fabrikstraße zum neuen Zuhause geworden für eine Familie, die bis vor Kurzem noch in der zweitgrößten Stadt der Ukraine gelebt hat - in Charkiw.