Blick in das neue Waldmobil des Vereins „Unser Wald“.

Sangerhausen/MZ. - Von der Wand schauen Muffelwidder und Marder herüber, aus dem Regal grüßen Rehkitz, Frischling, Waschbär, Rebhuhn und Fasan – der Verein „Unser Wald“ verfügt jetzt über ein eigenes Waldmobil, mit dem man Kindern und auch Erwachsenen Wissen über die heimische Tierwelt vermitteln kann.

„Der Landesjagdverband hat zwei solcher Mobile, aber die sind sehr gefragt und man musste sie auch immer aus Magdeburg abholen“, sagt Julius Holitschka vom Waldverein. Also sprach man mit der Sparkasse Mansfeld-Südharz, ob sie den Verein bei der Einrichtung eines eigenen Waldmobils für den Einsatz im Landkreis unterstützen würde.

Spende von Sparkasse macht Anschaffung eines Anhängers möglich

Das Unternehmen gab 7.500 Euro, damit wurde ein Anhänger angeschafft und hergerichtet. Die Idee war aus dem Allstedter Waldkindergarten der Awo gekommen. Carina Fracke, selbst Mutter eines „Mooswichtel“-Kindes, habe die ersten Präparate besorgt, erzählt Holitschka. Andere Vereinsmitglieder hörten sich ebenfalls um und so konnte das Mobil mit einer großen Auswahl an Tierarten bestückt werden, die bei uns in Wald und Flur heimisch sind.

„Das Holzbauzentrum hat uns beim Umbau des Hängers unterstützt und auch ein Hausmeister der Awo, der vom Beruf Tischler ist, hat mitgeholfen“, freut sich Holitschka über die Unterstützung von allen Seiten.

Schulen und Kindergärten können das Mobil anfordern und auch bei Veranstaltungen soll es zum Einsatz kommen. Als nächstes wird es an der Grundschule Allstedt vorfahren. Dort steht in der 4. Klasse das Thema Wald auf dem Lehrplan. Dazu gibt es nun praktischen Anschauungsunterricht.