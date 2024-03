Roßla/MZ. - Jetzt ist guter Rat teuer - und das im wahrsten Sinne des Wortes. Das wissen Steffen René Horn, der kürzlich neu ins Amt gewählte Vorsitzende des Roßlaer Anglervereins, und die mehr als 100 Vereinsmitglieder nur zu gut. „Wir müssen eine Trinkwasserleitung zu unserem Vereinsheim bauen“, sagt Horn.

Wasser aus Brunnen nicht als Trinkwasser geeignet

Das Gesundheitsamt habe den in der Vergangenheit genutzten Brunnen untersucht, das Wasser sei nicht als Trinkwasser geeignet. „Wenn wir hier weiter Veranstaltungen anbieten oder unseren Raum vermieten wollen, müssen wir eine Leitung bauen.“

Zurzeit brächten sie Trinkwasser in Kanistern oder Flaschen von Zuhause mit, aber das sei nur eine provisorische Lösung. Schließlich fänden hier oft Veranstaltungen statt. Der Verein organisiert unter anderem Lehrgänge für Kinder und Jugendliche, die künftig angeln wollen. So haben beispielsweise am vergangenen Freitag 17 Mädchen und Jungen den Nachmittag genutzt, um sich unter Regie von Jugendwart Horst Hach auf die bevorstehende Prüfung vorzubereiten; die findet an diesem Sonnabend, 16. März, statt.

Hier gibt es auch einen Angelplatz für Angler mit Handicap, die auf den Rollstuhl angewiesen sind; solche besonders ausgestatteten Plätze sind sehr selten. „Wir laden auch jedes Jahr die Bewohner der Villa Kunterbunt aus Obersdorf und der Villa Noah aus Stolberg für einen Tag zu uns ein“, sagt Horn.

›› Der Verein im Internet: www.sfv-rossla-ev.de

Angelverein braucht 25.000 Euro

Doch der Bau der geforderten Leitung ist erst mal ein Riesenproblem. Wie Horns Stellvertreter Patrick Schulz sagt, müssten rund 360 Meter Leitung gebaut werden. Allein die Baukosten würden auf 20.000 Euro veranschlagt, der Anschluss komme noch dazu.

„Da werden wir alles in allem rund 25.000 Euro brauchen“, überschlägt Horn. Ein Betrag, den die 105 Mitglieder und darunter 26 Kinder und Jugendlichen nicht allein aufbringen können. „Wir haben schon einen Termin mit dem Kreisanglerverein Sangerhausen und mit Bürgermeister Peter Kohl gehabt“, berichtet der Vorsitzende.

„Wir hoffen auf Unterstützung, auch von außerhalb, und auf Sponsoren.“ Das Bereitstellen von Material oder Technik und auch Spenden würden sehr helfen. „Vielleicht starten wir eine Crowdfunding-Aktion auf unserer Facebook-Seite.“