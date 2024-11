Einkaufen fast rund um die Uhr Warum der neue Automatenladen in Sangerhausen an Sonn- und Feiertagen nicht geöffnet hat

In Sangerhausen gibt es seit kurzem einen Laden, in dem nur Automaten stehen. Warum das Geschäft aber trotz eines neuen Erlasses des Landes nicht an Sonn- und Feiertagen öffnet.