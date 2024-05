Die Filiale in der Sophienstraße schließt für kurze Zeit. Wann der Umbau abgeschlossen ist und was gemacht wird.

Allstedt/MZ. - Nicht nur für die Schüler der gegenüberliegenden Sekundarschule Allstedt wird es eine kurzzeitige Umstellung werden: Der Netto-Supermarkt in der Sophienstraße hat am Dienstag wegen Umbauarbeiten geschlossen.

Wie das Unternehmen mitteilt, soll diese Maßnahme aber bereits in einer Woche, am 28. Mai, wieder beendet sein. „Es wird nur ein kurzer Umbau sein“, sagte eine Sprecherin des Unternehmens auf MZ-Nachfrage. Dabei gehe es um eine Modernisierung der Filiale. Dies betreffe unter anderem etwa neue Regale oder bessere Standards an sich, die das Einkaufs-Erlebnis für die Kunden besser machen sollten.

In einer Mitteilung verweist das Unternehmen darauf, dass man über 5.000 Artikel „mit Fokus auf Frische, Qualität und Regionalität“ anbiete, und dies auf rund 770 Quadratmetern Verkaufsfläche. Künftig wolle man in der Filiale in der Sophienstraße bis zu 400 ökologisch zertifizierte Bioprodukte wie Obst, Käse und Wurst anbieten, heißt es weiter. Weiterhin werde die Bäckerei Feist im Vorkassenbereich ihre Produkte anbieten, genau so wie es im Innenbereich auch wieder eine „große Auswahl an täglich frisch gebackenen Backwaren“ geben solle.

In Schlagzeilen geraten war die Netto-Filiale zuletzt im November 2018. Damals war in den Supermarkt eingebrochen worden. Der Schaden hatte sich auf schätzungsweise 10.000 Euro belaufen, allein Zigaretten im Wert von rund 8.000 Euro waren von den Tätern mitgenommen worden. Auch im März 2017 hatten Diebe aus dem Markt Zigaretten gestohlen, damals in einem Wert in Höhe von 7.000 Euro.

Netto Marken-Discount bezeichnet sich selbst mit über 4.300 Filialen, rund 84.000 Mitarbeitern, wöchentlich 21 Millionen Kunden und einem Umsatz von 15,8 Milliarden Euro zu den führenden Unternehmen in der Lebensmitteleinzelhandelsbranche. Mit rund 5.000 Artikeln und einem Schwerpunkt auf frischen Produkten verfüge man über die größte Lebensmittel-Auswahl in der Discountlandschaft, heißt es in der Mitteilung.