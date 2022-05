Warum beim Sangerhäuser Bürgerfrühstück auch für Organspenden geworben wird

Reich gedecke Tische wie diesen gibt es am 26. Juni wieder beim Bürgerfrühstück in der Marienanlage.

Sangerhausen - 8.500 Menschen hoffen in Deutschland derzeit auf ein Spenderorgan, die Wartezeit auf eine Spenderniere beträgt dabei bis zu acht Jahre. Und in der Zeit der Pandemie ist die Spendenbereitschaft noch einmal extrem zurückgegangen. Grund genug für den Sangerhäuser Lionsclub, sich das Thema erneut auf die Fahne zu schreiben. Auch beim 7. Sangerhäuser Bürgerfrühstück am Sonntag, 26. Juni, soll für die Organspende geworben werden. „Immerhin können mit einer postmortalen Spende bis zu sieben Leben gerettet werden“, sagt Klaus Friz, der die Veranstaltung in der Marienanlage wieder für den Lionsclub organisiert.