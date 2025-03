Die Königspfalz in Tilleda ist einer der touristischen Leuchttürme im Landkreis Mansfeld-Südharz. Doch während Tausende Besucher 2024 dorthin strömten, sah es wirtschaftlich ganz anders aus. Warum?

Warum bei der Königspfalz in Tilleda plötzlich 80.000 Euro fehlen

So sieht das Freilichtmuseum Königspfalz in Tilleda von oben aus. Im Hintergrund ist das Bauernhaus zu erkennen.

Tilleda/MZ. - Tausende Besucher haben auch im vergangenen Jahr das Freilichtmuseum Königspfalz in Tilleda besucht. Eindrucksvoll wird dort an die Zeit vor über 1.000 Jahren erinnert, als in der Goldenen Aue noch das Herz von überregionaler Macht schlug. Doch wirtschaftlich war 2024 keinesfalls erfolgreich.