Warmes Wasser in den Südharzer Sporthallen bleibt bestehen

Die Energiekosten sind auch in Südharz ein Thema. Das warme Wasser in den Turnhallen soll aber nicht abgestellt werden.

Südharz/MZ - „Wir haben den Ernstfall vorbereitet“, sagte Südharz’ Bürgermeister Kohl (parteilos) in der Sitzung vom Schul- und Sozialausschuss am Mittwochabend. „Wenn Strom oder Gas ausfallen, wissen wir, was zu tun ist.“ Die Gemeinde habe einen festen Gasliefervertrag, zudem einen Notfallplan. Doch er hoffe, „dass wir den Plan nie aus der Tasche holen müssen“, also keine drastischen Schritte nötig würden.