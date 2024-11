Am Freitag und Samstag werden am Auerberg Schwarz-, Reh- und Rotwild geschossen. Daher kommt es zu Sperrungen von Wanderwegen - auch der Bereich um das Josephskreuz ist betroffen.

Am Auerberg wird an diesem Freitag und Samstag gejagt.

Stolberg/MZ. - Achtung Ausflügler: An diesem Freitag, 22. November, sind viele Wanderwege in Richtung Josephskreuz tagsüber für den Fußgängerverkehr gesperrt. Das teilte die Tourist-Information in Stolberg mit.

Die Sperrung betreffe die Wege, die von Stolberg, von Schwenda und vom Schindelbruch ausgehen. Grund ist eine Treibjagd, die ab 8 Uhr im Bereich um das Josephskreuz stattfinde. Auch das Kreuz bleibe am Freitag für Besucher gesperrt. Es ist aber am Samstag und Sonntag von 10 bis 16 Uhr geöffnet, so Claudia Hacker, die Leiterin des Sachgebiets Tourismus der Gemeinde Südharz.

Hauptweg vom Parkplatz Auerberg zum Josephskreuz trotz Treibjagd frei

Nach Angaben des Jagdveranstalters ist der Hauptweg vom Parkplatz Auerberg zum Josephskreuz am Freitag trotz der Jagd benutzbar. Bei der Drückjagd werde Schwarz-, Reh- und Rotwild geschossen, sagte der Veranstalter. Namentlich wollte er nicht in der Zeitung erscheinen. Es handele sich um eine private Veranstaltung, hieß es zur Begründung.

Am Samstag, 23. November, ebenfalls ab 8 Uhr, gibt es eine weitere Treibjagd vom Auerberg in Richtung Frankenteich und Schwenda. Die Wanderwege in Richtung Josephskreuz von Stolberg aus und vom Forsthaus Auerberg seien Samstag aber frei begehbar, so die Tourist-Information.