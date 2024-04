Das Wippraer Schieferhaus lädt zu einem Konzert, in Kelbra wird der Start in die Segelsaison eingeleitet und Helbra lädt zum Frühjahrsputz: Diese und mehr Veranstaltungen hat Mansfeld-Südharz am Wochenende zu bieten.

Wanderungen, Akustikkonzert und mehr: Das kann man am Wochenende in Mansfeld-Südharz erleben

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ. - Männer in Allstedt und Umgebung können sich am kommenden Samstag auf eine sturmfreie Bude freuen. Denn viele Mädels haben an diesem Tag etwas vor – in Allstedt steigt die erste Weibermühle. Diese und weitere Events steigen am Wochenende in der Region. Hier ein Überblick:

Erste „Weibermühle“ steigt in Allstedt

Allstedt: Von 11 bis 18 Uhr soll es an diesem 27. April in der Allstedter Stadtmühle mal nur um die Frauen gehen. „Das Ganze ist bei uns in einer Runde von Freundinnen entstanden“, erzählt Mühlen-Betreiberin Babett Mühlstädt. Die erste Idee blitzte auf, als sie bei Jenny Eichmeyer-Kogles einen Kosmetiktermin hatte.

Mit Floristin Dana Raase aus Sangerhausen, die jedes Jahr kleine Hausmessen mit selbst gestalteten Dekoartikeln veranstaltet, und Andrea Haarseim, die in Allstedt ein Tattoostudio betreibt, hatte man schnell weitere Leute im Boot, die sagten: Ja, lasst uns das mal auf die Beine stellen!

Die Sache wuchs und wuchs und so sind nun bei der ersten Allstedter Weibermühle gut 20 Anbieter aus der Region mit Produkten und Dienstleistungen rund um das, was Frauen gefällt, mit am Start. Auf dem Hof vor der historischen Stadtmühle werden Stände aufgebaut, auf der großen Festwiese dahinter soll es die verschiedensten Aktionen geben.

Zum Beispiel: Sekt-Yoga, erzählt Mühlstädt und lacht. Gegen 13, 14.30 und 16 Uhr wird die erfahrene Yogalehrerin Lisa Richter zum Crashkurs bitten, was zusammen mit dem Sekt dabei rauskommt, davon wollen sich alle überraschen lassen.

Ernährungsberatung soll es am Samstag ebenso geben wie die Bestimmung des biologischen Alters. Statt des klassischen Bier- wird diesmal ein Sektwagen aufgebaut mit Getränken, die Mädels so mögen, und auch beim Imbiss soll das Angebot über die üblichen Grillsachen hinausgehen. „Ein Koch macht uns Kokos-Curry und andere vegetarische Sachen“, sagt Mühlstädt, die bei der Organisation der Mädels-Messe darauf geachtet hat, dass regionale Anbieter die Gelegenheit bekommen, sich mit ihren Leistungen zu zeigen. Und die Bandbreite ist groß. Natürlich wird es Schmuck und Klamotten, Keramik und Dekoartikel geben. Aber mit Tropical Tea existiert in Allstedt sogar ein Anbieter, der übers Internet verschiedenste Teesorten bis hin zum Bubble-Tea versendet. Andrea Haarseim richtet sich unterdessen darauf ein, ganz kleine Tattoos oder Piercings auch gleich vor Ort umzusetzen.

„Das Wichtigste ist aber, dass wir mal zeigen können, was es hier in unserer Gegend alles so gibt“, sagt Mühlstädt. Davon sollen die überwiegend weiblichen Anbieterinnen bei der Weibermühle profitieren.

Der Ticketvorverkauf lief in den vergangenen Wochen schon sehr gut, berichtet Mühlstädt. Und eine überraschende Erkenntnis hat er auch gebracht: „Erstaunlich viele Karten haben wir in die Gemeinde Südharz verschickt.“ Ansonsten reicht der Einzugsbereich, aus dem am Samstag die unternehmungslustigen Mädels anreisen, natürlich bis Sangerhausen, aber auch bis Querfurt.

Jetzt hoffen die Organisatorinnen darauf, dass sich das Wetter tatsächlich wie angekündigt bis zum Samstag wieder einkriegt. Eine Indoor-Variante hätte man notfalls aber auch parat. „In unserer Mühle gibt es ja auch viele schöne Räume“, sagt Mühlstädt.

Start in die Segelsaison

Kelbra: Den offiziellen Auftakt zur Segelsaison auf dem Stausee Kelbra bildet am Sonnabend, 27. April, und Sonntag, 28. April, der Kyffhäuser-Cup 2024. Zu dieser Ranglistenregatta werden vorwiegend Segler aus Sachsen-Anhalt, Thüringen, Sachsen und Brandenburg erwartet. Start am 27. April ist 13 Uhr. Auch drei Boote des Segelclubs Kyffhäuser nehmen an der Regatta teil. Bei wem die Segelbegeisterung geweckt wurde, kann sich schon den nächsten Termin im Kalender ankreuzen: Vom 18. bis 20. Mai findet das traditionelle Schnuppersegeln statt.

Akustikkonzert im Schieferhaus

Wippra: Zu einem Konzert wird am Samstag, 27. April, ins Schieferhaus nach Wippra eingeladen. Ab 20 Uhr wird Gitarristin und Sängerin Mel aus Chemnitz Melodien aus Rock, Pop, Folk und Blues im entspannten Akustikgewand präsentieren. Eintritt gibt es gegen Spende bei Austritt, heißt es in einer Ankündigung. Einlass und Ausschank ist bereits ab 19 Uhr.

Reservierungen sind per E-Mail an [email protected] möglich.

Gottesdienst im Theo'Door

Sangerhausen: Der nächste Gerade-Samstags-Gottesdienst findet am 27. April im Jugendzentrum Theo’Door, Speckswinkel 2a, in Sangerhausen statt. Beginn ist 18.30 Uhr. Das Thema lautet: „Ich nehm“ dich ins Gebet“. Pfarrer Klemens Niemann aus Sangerhausen wird zum Thema Gebet einen Input geben und alle Gäste sind eingeladen, Fragen zu stellen und mitzudiskutieren, heißt es weiter von der Ulrichgemeinde. Umrahmt wird der Gerade-Samstags-Gottesdienst wie immer von einem Theaterstück sowie von Liedern der Grasa-Band.

Wanderung im Gipskarstgebiet

Questenberg: Das Biosphärenreservat Karstlandschaft Südharz lädt am 27. April zu einer Wanderung im Gipskarst bei Questenberg ein. Los geht es 9 Uhr am Parkplatz Bauerngraben zwischen Roßla und Agnesdorf. Die Rundwanderung beginnt an der Streuobstwiese am Bauerngraben und führt über Questenberg zur Dinsterbachschwinde. So können die Wanderer die Besonderheiten der Karstlandschaft hautnah erleben. Mit dabei ist Marten Kieß vom Biosphärenreservat Karstlandschaft Südharz. Die Tour über elf Kilometer dauert etwa vier Stunden.

Paldauer in der Mammuthalle

Sangerhausen: Am 27. April kommt es in Sangerhausen zu einer Premiere: Erstmals werden „Die Paldauer“ in der Rosenstadt auftreten. Die österreichische Schlagerband wird ab 18 Uhr in der Mammuthalle drei Stunden für Stimmung sorgen. Karten sind ab 41,50 Euro erhältlich, ebenso ab 17 Uhr an der Abendkasse.

Kartenvorverkauf in der Touristinfo Sangerhausen, Tel. 03464/1 94 33, beim Supersonntag, Hüttenstraße 16 oder online unter www.reservix.de oder ww.eventim.de

Vortrag: Verraten und verkauft

Stolberg: Michael Teupel aus Hergisdorf hält am Freitag, 18 Uhr, im Stolberger Ratssaal einen Multimedia-Vortrag „Verraten und verkauft“. Er versuchte als Jugendlicher über Ungarn in die Bundesrepublik zu fliehen, wurde gefasst, über Monate in der Untersuchungshaftanstalt „Roter Ochse“ in Halle und dann im Gefängnis Brandenburg-Görden inhaftiert. Später kaufte ihn die Bundesrepublik Deutschland frei. Als Zeitzeuge schildert er, wie das damalige System funktioniert hat.

Seminar zu Kräutern

Braunschwende: Am Wochenende 26. bis 28. April findet in Braunschwende ein Kräuter- und Walpurgisseminar statt. Wie es in einer Mitteilung des Biospährenreservats Karstlandschaft Südharz heißt, geht es dabei vor allem darum Wildkräuter „zu erkennen, zu sammeln, zu verarbeiten und zu genießen“.

Info: Die Anmeldung findet über den Akademie Rosenhof e.V. statt, www.akademie-rosenhof.de/ sowie unter www.rabistal.de

Vogelwanderung zur Harzhöhe

Breitenstein: Das Biosphärenreservat Karstlandschaft Südharz (Biores) lädt am Samstag, 27. April, zu einer Vogelstimmenwanderung ein. Von der Hermannsacker Straße in Breitenstein führt Bernd Ohlendorf vom Arbeitskreis Fledermäuse Sachsen-Anhalt, die Teilnehmer ab 6 Uhr zur Großen Harzhöhe und berichtet dabei unter anderem von der Zusammensetzung der Vogelarten in den Wäldern, teilt das Biores mit.

Steampunk und Picknick im Park

Degenershausen: Zum zweiten Mal findet am Samstag, 27. April, im Landschaftspark Degenershausen ein Steampunk-Picknick statt. Zwischen 11 und 17 Uhr sind Menschen eingeladen, sich in historisch anmutender Bekleidung und mit gut gefülltem Picknickkorb und einer Decke zu treffen und auszutauschen, heißt es in einer Ankündigung. Der Eintritt ist frei.

Aufruf zum Frühjahrsputz

Helbra: An diesem Samstag sind in Helbra wieder alle Bürger, Vereinsmitglieder sowie Kameradinnen und Kameraden von Freiwilliger Feuerwehr und Kinder- und Jugendfeuerwehr zum Frühjahrsputz aufgerufen. Wie Bürgermeister Gerd Wyszkowski (CDU) mitteilt, sollen zwischen 10 und 13 Uhr unter anderem Straßengräben, Radwege, Rinnsteine, Rabatten und Spielplätze „geputzt“ werden. Treffpunkt ist der Bauhof Helbra, für die Verpflegung sorgt die Feuerwehr Helbra.

Verwirrkomödie auf der Großen Bühne

Eisleben: Am Eisleber Theater ist am Freitag wieder die Komödie „Schick mir keine Blumen“ zu erleben. Die Geschichte um einen Hypochonder, der nach einer vermeintlich schockierenden Diagnose seine Frau mit einem alten Collegefreund vermählen will, ist ab 19.30 Uhr auf der Großen Bühne zu sehen.

Karten gibt es an der Theaterkasse, Bucherstraße 14 in Eisleben, unter Tel. 03475/60 20 70, [email protected] oder www.theater-eisleben.de.

Führung durch den Goldgrund

Wolferode: Der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (AHA) lädt am Samstag, 27. April, zu einer Exkursion ein. Diese führt ab 10 Uhr vom Bahnhof Wolferode in rund sieben Stunden durch den Saugrund, den Pfaffengrund und den Goldgrund, das Kliebigtal sowie zum Dippelsbach und der Bösen Sieben. Die Exkursion findet grundsätzlich bei jedem Wetter statt. Deshalb sind wetterfeste Kleidung und entsprechend angemessenes Schuhwerk angebracht. Ferner empfiehlt es sich, Rucksackverpflegung mitzunehmen, teilt der AHA mit.