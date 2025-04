Auf private Initiative gibt es nun wieder einen Treffpunkt für Senioren in Wallhausen. Die Deutsche Angestellten Akademie unterstützt das Projekt.

Neuer Seniorentreff in Wallhausen

Beim ersten Seniorentreff in Wallhausen platzte der Raum fast aus allen Nähten.

Wallhausen - Die Freude über die Neueröffnung des Seniorentreffs in Wallhausen stand am Montagnachmittag allen ins Gesicht geschrieben: Die Organisatoren und die über 20 Teilnehmerinnen, die an fein gedeckten Tafeln saßen. Tatsächlich waren es außer Bürgermeister Dieter Gremmer und dem ehemaligen Bürgermeister Klaus Hinsching alles Frauen, welche die Einladung zur Eröffnung des Seniorentreffs nutzten.