Der Landkreis Mansfeld-Südharz hat in Sachen Kreisumlage eine Niederlage einstecken müssen. Nun stehen einige Ausgaben auf der Kippe. Ein Überblick über die Auswirkungen des Urteils für den Landkreis und die Kommunen.

Von Theater bis Schulsozialarbeit - Das sind die Auswirkungen des 157-Millionen-Lochs in Mansfeld-Südharz

Sangerhausen/MZ. - Es ist eine Liste des Grauens für den Landkreis, die vor der eilig einberufenen Finanzausschusssitzung am Montagnachmittag den Teilnehmern zur Verfügung gestellt wird. Aus vier Punkten besteht sie und stellt die finanziellen Auswirkungen des Beschlusses des Oberverwaltungsgerichts (OVG) in Magdeburg dar. In Summe sind es 157 Millionen Euro, die dem Landkreis erst einmal verloren gehen.