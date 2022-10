Fortschritte und Planungen Von Brückenabriss bis Kita-Sanierung - So ist der Stand der aktuellen Baumaßnahmen in Sangerhausen

Die Baumaßnahmen beim Regenrückhaltebecken in Obersdorf sind größtenteils abgeschlossen. Die Umgestaltung des Erfurter Knotens in Sangerhausen folgt noch. So ist der aktuelle Stand: