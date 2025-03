Das Christliche Jugenddorf übernimmt vorübergehend eine Vielzahl an Wohnungen in Sangerhausens höchstem Gebäude. Ist das von Abriss bedrohte Haus nun gerettet?

Sangerhausen - In den Räumen riecht es noch nach frischer Farbe. Vor wenigen Tagen erst ist Harald Ochmann in seine neue Zwei-Raum-Wohnung im Hochhaus an der Sangerhäuser Karl-Marx-Straße gezogen. Mit ihm leben jetzt 22 Menschen, die vom CJD in Sangerhausen betreut werden, in Ein- oder Zwei-Raum-Wohnungen im mit etwa 30 Metern höchsten Gebäude der Stadt. Das markante Haus, das zum Großteil leer stand und nach bisherigen Plänen in den 2030er Jahren abgerissen werden soll, hat damit erstmals seit Jahrzehnten wieder neue Mieter.