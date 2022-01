Vollsperrung nötig: Bauarbeiten sorgen für Behinderungen in Oberröblingen

Oberröblingen/MZ - Ab Ende Januar ist eine größere Baumaßnahme im Sangerhäuser Ortsteil Oberröblingen geplant. In Höhe Hopfberg/Oberröblinger Bahnhofstraße werde ein Entwässerungsgraben erneuert und gleichzeitig hydraulisch leistungsfähiger gemacht, teilte die Stadtverwaltung mit. Gleichzeitig sei geplant, die Durchlässe in der Oberröblinger Bahnhofstraße und im Park zu erneuern. Anwohner und andere Autofahrer müssen sich deshalb auf eine ganze Reihe von Behinderungen einstellen.

Vollsperrung für die Bauarbeiten nötig

„Baubeginn für den Durchlass Parkweg soll am 31. Januar sein. Die Arbeiten für den Durchlass in der Oberröblinger Bahnhofstraße werden ab dem 1. März dieses Jahres beginnen“, so Stadtsprecherin Marina Becker.

Die Erneuerungsarbeiten am Graben im Bereich Hopfberg könnten unter halbseitiger Sperrung ausgeführt werden. Für den Bereich Park müsse die Straße aber vollgesperrt werden. Vor Baubeginn werde deshalb die Baufirma die Anwohner als auch die dort ansässige Agrargenossenschaft per Postwurfsendung über den genauen Ablauf informieren, so die Stadt.

Um den Durchlass in der Oberröblinger Bahnhofstraße bauen zu können, ist es laut Stadt ebenfalls nötig, die Straße voll zu sperren. Es handelt sich hierbei um eine Sackgasse.

Zugang für Rettungsdienste soll sichergestellt werden

Die Anlieger, die westlich der Baustelle wohnen beziehungsweise die dortigen Gärten nutzen, hätte keine Möglichkeit, die Baustelle zu umfahren.

Die Zufahrtsmöglichkeiten für Anwohner und Rettungsdienste sollen deshalb zwischen 16 und 7 Uhr mit Hilfe einer provisorischen Überfahrt aus Stahlplatten gewährleistet werden.

Auch die Abfuhr von Müll und Wertstoffen, die Zufahrt von Notdiensten sowie weitere unvermeidliche Fahrten würden trotz der Arbeiten sichergestellt, versprach Becker. Insgesamt werde die Vollsperrung der Oberröblinger Bahnhofstraße voraussichtlich am 1. März dieses Jahres beginnen und bis zum 31. März dieses Jahres dauern.

Bauende für Anfang April vorgesehen

Das generelle Bauende an den Gräben und Durchlässen in Oberröblingen ist nach derzeitigem Stand für Anfang April 2022 vorgesehen.

Die Stadtverwaltung verweist darauf, dass sich durch die Ertüchtigung der beiden Gräben auch die Möglichkeit ergebe, die Gewerbe- und Industriefläche an der Wasserschluft für weitere Gewerbeansiedlungen vorzubereiten.

Weitere Informationen zu den Straßensperrungen erhalten die Einwohner des Ortsteils über die MZ beziehungsweise auch auf der Homepage der Stadt Sangerhausen im Internet.