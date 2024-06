Mit Hilfe der Spende der Volksbank konnten drei Mattenwagen gekauft werden, die jetzt in der Sporthalle sind.

Wallhausen/MZ. - „Jetzt hat die Unordnung ein Ende“, sagt Henry Höhndorf. Der Sportlehrer an der Grundschule „Goldene Aue“ in Wallhausen freut sich, als er die sorgfältig auf die Wagen gestapelten Sportmatten sieht. Auch der Transport in der Sporthalle ist nun kinderleicht, wie der zukünftige Zweitklässler Paul beweist.

Spende der Volksbank macht Anschaffung von Mattenmagen möglich

In der letzten Sportstunde vor den Sommerferien war Peter Hofmann, der Vorsitzende des Sportvereins Wacker Wallhausen in die Turnhalle gekommen, die sowohl vom Sportverein als auch von der Grundschule für den Schulsport genutzt wird.

Deshalb müssen hier auch alle gemeinsam auf Ordnung und Sicherheit hier achten. Umso mehr freute man sich über die Spende der Volksbank Sangerhausen, welche dem SV Wacker Wallhausen aus den Reinertrag des VR-Gewinn-Sparen 1.100 Euro zukommen ließ.

„Die Zuwendung war zweckgebunden für die Mattenwagen für die neue Abteilung Selbstverteidigung“, sagt Peter Hofmann. Der Verein hat noch 60 Euro dazu gelegt und so konnten die „Ordnungshelfer“ angeschafft werden.

Abteilung Fußball musste aufgelöst werden

Die Abteilung Selbstverteidigung ist die jüngste im Sportverein Wacker Wallhausen. Der Verein Budokan wurde 2004 als selbstständiger Verein gegründet. Allerdings brachten ihn ein Mitgliederschwund und die Bürokratie, welche kleine wie große Vereine betrifft, an den Rand der Auflösung.

Deshalb gingen die Budokis auf den SV Wacker zu, um eine Vereinsverschmelzung durchzuführen. Seit 1. Mai 2024 gibt es beim SV Wacker Wallhausen die Abteilung Selbstverteidigung - Budokan. Mit 16 Mitgliedern vergrößerten sie die Reihen der Wallhäuser Sportler.

Das Angebot des Wallhäuser Sportvereins umfasste bis dahin die Abteilungen Kegeln, Gymnastik, Seniorentanz, Darts und Ringen. Die Abteilung Fußball wurde aufgrund mangelnder Mitglieder aufgelöst.

Der Transport der Matten ist nun kinderleicht. (Foto: S. Rohland)

Interesse an Selbstverteidigung wächst

Inzwischen konnte die neue Abteilung neue Mitglieder aufnehmen. „Die Gruppe der Selbstverteidigung ist auf über 20 Mitglieder angewachsen“, sagt der Vereinsvorsitzende Peter Hofmann. „Neben Erwachsenen trainieren hier überwiegend Kinder und Jugendliche. Budokan hat derzeit unsere größte Nachwuchsabteilung.“ Diese Kampfsportart stoße besonders bei Mädchen und Frauen auf Interesse.

Budokan enthält Elemente anderer Kampfsportarten wie Judo, Karate, Jiu Jitsu und Boxen. Es gibt Budokis, denen es nicht auf das kämpferische Element des Sports ankommt, sondern auf die Kombination und Koordination der Bewegung. Das stärke am Ende die Konzentration.

Verhaltensregeln müssen eingehalten werden

Umgangssprachlich wird Budokan auch als „Straßen-Jiu Jitsu“ bezeichnet. Dementsprechend sind auch die je nach Leistungsgrad zu erreichenden Gürtel und Meistergrade (Dan) unterteilt. Allerdings dient Budokan der reinen Selbstverteidigung.

Aber Regeln, Disziplin und Ordnung muss gelernt werden. Denn es gibt auch bei der Selbstverteidigung und Notwehr Verhaltensregeln einzuhalten.

Die Gründung des Budokan-Vereins erfolgte einst in Wallhausen. Dann trainierten die Budokis im Ratskeller in Brücken. Dort lagerten auch bis vor kurzem die 70 Trainingsmatten. Diese werden nun alle in der Wallhäuser Turnhalle gelagert. Budokan ist nun wieder zu Hause.

›› Kontakt und Infos: Abteilungsleiter Budokan Mario Schmidt - Telefon: 0175/2430908