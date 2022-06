VfB Sangerhausen will vorletztes Heimspiel der Saison unbedingt gewinnen

Der VfB Sangerhausen empfängt am Freitagabend den BSV Halle-Ammendorf. Und der Trainer stellt klar: „Wir wollen unser vorletztes Heimspiel der Saison unbedingt gewinnen.“

In den letzten Duellen zwischen dem VfB (blau) und Ammendorf war meist der BSV obenauf.

Sangerhausen/MZ - Nein, den Weg in den Sportpark Friesenstadion in Sangerhausen brauchen die Spieler und Fans des BSV Halle-Ammendorf gewiss nicht mehr in das Navigationssystem ihrer Fahrzeuge einzugeben. Die Duelle mit der Mannschaft aus der Rosenstadt zählen seit 2000 zum Standardprogramm der Ammendorfer.