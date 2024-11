Verbandsligafußball Mansfeld-Südharz VfB Sangerhausen mit klarem Schlachtplan für Partie gegen SSV 80 Gardelegen

Der VfB Sangerhausen ist am Samstag in der Verbandsliga zu Hause gegen den SSV 80 Gardelegen gefordert. Warum die Rosenstädter in der Abwehr volles Risiko gehen und wer womöglich ausfallen wird.