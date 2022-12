VfB-Co-Trainer Marcus Rauer wird am Spielfeldrand schwer verletzt

Sangerhausen - Schon wieder hat sich der Sangerhäuser Fußballer Marcus Rauer auf dem Fußballplatz beziehungsweise am Rande schwer verletzt. Nach einem vom Schiedsrichter nicht geahndeten Foul flog Ousmane Ndiaye am Freitagabend beim Spiel des Verbandsligisten VfB Sangerhausen gegen den BSV Halle Ammendorf (1:1) ungebremst in die Auswechselbank des VfB Sangerhausen und stieß hier mit Marcus Rauer frontal zusammen. Während der VfB-Kicker nach kurzer Benommenheit weiter am Spiel teilnehmen konnte, führte der Weg von Rauer ins Krankenhaus. Hier stellten die Ärzte eine Fraktur des Jochbeins fest. Am Montag, so erfuhr die MZ in einem Telefonat mit ihm, wird er in Erfurt operiert. Es gehe ihm den Umständen entsprechend.

