Verkehrskontrolle in Hackpfüffel 34-Jähriger wirft Fahrrad nach Polizisten und schlägt um sich - Beamter verletzt

Mehrere Polizisten müssen in der Nacht zu Freitag einen Angetrunkenen fesseln. Er war in Hackpfüffel aufgefallen, weil er ohne Licht unterwegs war und in Schlangenlinien fuhr