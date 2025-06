Was passiert, wenn es regnet oder stürmt: Finden dann alle Pfingstveranstaltungen in Mansfeld-Südharz statt?

Wie wird das Wetter am Pfingstwochenende in Mansfeld-Südharz?

So könnte der HImmel zumindest Samstag und Sonntag aussehen.

Sangerhausen/MZ. - Die Meteorologen sagen für das verlängerte Pfingstwochenende bestenfalls durchwachsenes Wetter voraus. Der amtliche Deutsche Wetterdienst (DWD) prognostiziert für Samstag und Sonntag im Sangerhäuser Raum Höchsttemperaturen von maximal 17 beziehungsweise 20 Grad Celsius sowie Regen. Nur am Pfingstmontag soll es trocken, aber auch mit 17 Grad recht kühl bleiben. An allen drei Tagen wird es laut Vorhersage zusätzlich stark böigen Wind geben. Nichts, was sich die Organisatoren der vielen Veranstaltungen zu Pfingsten wünschen würden. Wie gehen die mit den bescheidenen Wetterprognosen um? Die MZ hat sich bei dem einen oder anderen Veranstalter mal umgehört.